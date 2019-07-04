В Екатеринбурге мчавшийся с сиреной полицейский автомобиль влетел в иномарку

В Екатеринбурге в ДТП угодил полицейский автомобиль. Авария случилась сегодня днем напротив дома №70 на улице Ленина.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, патрульный Volkswagen ехал с включенным проблесковым и звуковым сигналом: при движении со стороны Восточной в направлении Гагарина он врезался в Mazda Demio, водитель которой в этот момент пытался перестроиться в другой ряд. Как отметили в ведомстве, их сотрудники находились в форменной одежде и были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате аварии никто не пострадал. На место выезжали руководители городской Госавтоинспекции. Полицейские составили все необходимые документы и опросили участников столкновения.

Сейчас по факту случившегося проводится служебная проверка.