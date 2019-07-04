26 Июля 2020
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челябинская городская свалка (2018) | Фото: Накануне.RU

Ликвидация городской свалки Челябинска может затянуться из-за отсутствия денег

Власти Челябинской области не направили в Минприроды документы, необходимые для получения федерального финансирования работ по ликвидации городской свалки. Ведомство опасается, что деньги в этом году могут быть не доведены, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Натальи Кудрявых, регион должен был направить проектно-сметную документацию еще в июне, но она до сих пор не поступили.

"Риск недоведения средств в этом году увеличивается. Просьба в кратчайшие сроки направить документацию и предложения. После того, как документация поступит в Минприроды, мы начнем процедуру доведения денег в субъект через систему электронного бюджета, это занимает время", - сказала Наталья Кудрявых в ходе окружного совещания в уральском полпредстве.

Она отметила, что региональный бюджет заложил незначительную сумму, за счет которой ликвидировать свалку невозможно. Однако в ожидании федеральных денег стоит начать работу за счет средств региона.

Напомним, ранее стало известно, что глава Южного Урала Алексей Текслер попросил у вице-премьера Алексея Гордеева 500 млн рублей на рекультивацию челябинской городской свалки, чтобы начать работы уже в текущем году. Предложение прозвучало на встрече в Москве, где стороны вопросы реализации в регионе национального проекта "Экология". Гордеев отметил, что этот проект важен для региона, и согласился его поддержать в случае положительного заключения по проектно-сметной документации.

городская свалка, Челябинск,(2017)|Фото: ОНФ Челябинская область

Челябинская свалка занимает площадь 55 гектаров и в некоторых местах достигает 40 метров высотой. За годы ее работы там накопилось 17,5 млн кубометров отходов. Рекультивация объекта пройдет в три этапа: подготовительный, технический и биологический. Заключение государственной экологической экспертизы компания должна получить в декабре.

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Ликвидация городской свалки Челябинска может затянуться из-за отсутствия денег

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Теги: городская свалка, Челябинск, отходы, мусор, рекультивация



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Ранее 15.07.2019 14:00 Мск В Челябинске начался подготовительный этап рекультивации городской свалки

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