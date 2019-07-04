26 Июля 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
автобусы, транспорт, лиаз, общественный транспорт, сиденья, поручни (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Мотовилихинском районе Перми женщина с ребенком выпали из автобуса и получили травмы

Сегодня утром в Мотовилихинском районе Перми из автобуса выпала женщина с ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел примерно в 9.00. Автобус маршрута №36 начал движение от остановки "Дом культуры им. Ленина" в сторону площади 1905 года.

Транспортным средством управлял водитель 1961 года рождения. Он не убедился, что двери автобуса закрыты, в результате двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и ребенок 2002 года рождения выпали на тротуар.

В полиции уточнили, что пострадавшие получили травмы, им была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

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В Мотовилихинском районе Перми женщина с ребенком выпали из автобуса и получили травмы

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Теги: водитель, автобус, пассажиры, трамвы



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