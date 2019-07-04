В Мотовилихинском районе Перми женщина с ребенком выпали из автобуса и получили травмы

Сегодня утром в Мотовилихинском районе Перми из автобуса выпала женщина с ребенком.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел примерно в 9.00. Автобус маршрута №36 начал движение от остановки "Дом культуры им. Ленина" в сторону площади 1905 года.

Транспортным средством управлял водитель 1961 года рождения. Он не убедился, что двери автобуса закрыты, в результате двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и ребенок 2002 года рождения выпали на тротуар.

В полиции уточнили, что пострадавшие получили травмы, им была оказана медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.