В Тюмени с третьей попытки признан банкротом "Сибирский научно-аналитический центр"

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом принадлежащий почётному гражданину региона Анатолию Брехунцову "Сибирский научно-аналитический центр" ("СибНАЦ"), введено конкурсное производство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, иск подала компания "Инженерное бюро". Причина – просроченная более, чем на три месяца кредиторская задолженность в 2,6 млн руб..

Заседание прошло сегодня утром. В картотеке дела на сайте инстанции говорится, что иск удовлетворён, назначено конкурсное производство, утверждён управляющий. Его отчёт назначен на 13 января 2020 г..

Добавим, в 2017 г. в суд с иском о банкротстве "СибНАЦ" обратился "Сбербанк". В январе 2018 г. суд прекратил производство по делу в связи с отказом "Сбербанка" от иска. Второй аналогичный иск подавали осенью прошлого года. За это время центр задолжал своим сотрудникам, за что даже штрафовали его исполнительного директора.