Во Внуково пассажир, опоздавший на рейс, избил сотрудника "Победы" до потери памяти

Двое пассажиров, опоздавших в аэропорту Внуково (Москва) на рейс в Анапу, напали на сотрудника авиакомпании "Победа", да так, что тот потерял память.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в ночь с 30 июня на 1 июля. Двое пассажиров опоздали на посадку, после чего отправились в представительство авиакомпании "Победа" и потребовали, чтобы их пустили в самолет. После чего один из пассажиров напал на сотрудника авиакомпании и пнул его ногой по голове. Мужчина потерял сознание.

По предварительным данным, после избиения сотрудников злоумышленники скрылись с места происшествия на такси.

"Представитель потерял сознание. После этого он даже частично потерял память. Сейчас он на больничном. Для нас это ужасная ситуация. Для нас это недопустимая ситуация. Нельзя таких людей пускать на самолет", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова.