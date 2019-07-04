В отношении главы "Автодора" возбудили уголовное дело из-за нарушений при строительстве ЦКАД

В отношении главы госхолдинга "Автодор" возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Как сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, это связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

3 июля стало известно, что сроки завершения строительства Центральной кольцевой автодороги официально перенесли на 2020-2021 годы.

Распоряжение об этом подписал глава кабмина Дмитрий Медведев. Также стало известно, что стоимость строительства увеличилась с 313,270 до 315,864 млрд руб. Разница будет покрыта из собственных средств "Автодора", а также за счет средств инвесторов.

Как отмечает РИА Новости, имя подозреваемого не называется. До февраля этого года правление "Автодора" возглавлял Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

Первоначально предполагалось, что строительство ЦКАД закончится в 2018 году, однако затем сроки перенесли на 2019 год.

В марте текущего года стало известно о том, что на строительство Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

"Автодор" обнаружил 11 проблемных точек, способных помешать движению на "собянинском" проекте. Ориентировочно речь идет о 44 - 45 млрд рублей. Окончательная сумма станет известна после того, как проект пройдет Главгосэкспертизу.