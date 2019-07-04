26 Июля 2020
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Общество Свердловская область
врач, медсестра, больница, коридор (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор нашел более 200 нарушений в свердловской больнице

Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку в Байкаловской центральной районной больнице. Вскрыто множество нарушений.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверки было выявлено более 200 нарушений законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По данным Роспотребнадзора, в больнице наблюдаются многочисленные дефекты отделки ряда помещений, есть нарушения требований к материально-технической базе и несоблюдение требований к сбору опасных медицинских отходов.

Также в ходе проверки были установлены нарушения требований к хранению вакцины в процедурных и прививочных кабинетах, к стерилизации изделий медицинского назначения, а также к передаче экстренных извещений на случаи инфекционных заболеваний.

По результатам проверки в отношении юридического лица и сотрудников Байкаловской ЦРБ были составлены административные протоколы и выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.

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Роспотребнадзор нашел более 200 нарушений в свердловской больнице

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Теги: больница, нарушения, Роспотребнадзор



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