Роспотребнадзор нашел более 200 нарушений в свердловской больнице

Свердловское управление Роспотребнадзора провело проверку в Байкаловской центральной районной больнице. Вскрыто множество нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в ходе проверки было выявлено более 200 нарушений законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По данным Роспотребнадзора, в больнице наблюдаются многочисленные дефекты отделки ряда помещений, есть нарушения требований к материально-технической базе и несоблюдение требований к сбору опасных медицинских отходов.

Также в ходе проверки были установлены нарушения требований к хранению вакцины в процедурных и прививочных кабинетах, к стерилизации изделий медицинского назначения, а также к передаче экстренных извещений на случаи инфекционных заболеваний.

По результатам проверки в отношении юридического лица и сотрудников Байкаловской ЦРБ были составлены административные протоколы и выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.