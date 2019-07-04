26 Июля 2020
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Общество В России
наводнение затопление паводок Иркутская область спутниковый снимок (2019) | Фото:roscosmos.ru

Роскосмос привлек иностранные спутники для съемок затопленных территорий Иркутской области

Роскосмос по просьбе МЧС продолжает со спутников следить за регионами, охваченными ЧС. В первую очередь, речь идет об Иркутской области, где ситуация с наводнением продолжает оставаться острой.

"Роскосмос передал МЧС России данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в объеме более 1,2 млн. кв. км", -  говорится в сообщении корпорации. Среди других важных мест, попавших в зону пристального внимания спутников: подтопления в Крыму, Амурской области, Красноярском крае, пожары в Московской, Тверской, Нижегородской и Рязанской областях, Республике Саха, ЧАО, Амурской области, Иркутской области, Забайкальском крае, Красноярском крае и Камчатском крае, а также вырубка леса в Забайкалье и Амурской области.

"В целях мониторинга наводнения в Иркутской области по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам, пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов (КА) ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой.