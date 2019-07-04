Из-за салюта на Дне Независимости в Минске погибла женщина. Фейерверки были закуплены в России

В Минске из-за праздничного салюта, посвященного Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.

Серия взрывов разрушила салютные установки, осколками были ранены 10 человек, двое из них остаются в больнице.

Министерство обороны Белорусии заявило, что подорвавшиеся фейерверки были закуплены в России.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад)", - говорится в заявлении Минобороны. Предположительная причина ЧП - некачественные заряды.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Несколько лет назад под Нижним Новгородом в городе Дзержинском во время празднования дня города произошел инцидент с салютом. В результате взрыва снаряда одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали.

На видно, попавшее в сеть видно, что салют разрывается в толпе. Сообщалось, что неразорвавшийся фейерверк попал в мачту освещения площади, а затем его осколки улетели в людей. Было возбуждено уголовное дело.