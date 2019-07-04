Из-за салюта на Дне Независимости в Минске погибла женщина. Фейерверки были закуплены в России

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В бывшем СССР
салют (2012) | Фото:andrey-lavrov.livejournal.com

Из-за салюта на Дне Независимости в Минске погибла женщина. Фейерверки были закуплены в России

В Минске из-за праздничного салюта, посвященного Дню независимости Белоруссии, погибла женщина.

Серия взрывов разрушила салютные установки, осколками были ранены 10 человек, двое из них остаются в больнице.

Министерство обороны Белорусии заявило, что подорвавшиеся фейерверки были закуплены в России.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад)", - говорится в заявлении Минобороны. Предположительная причина ЧП - некачественные заряды.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Несколько лет назад под Нижним Новгородом в городе Дзержинском во время празднования дня города произошел инцидент с салютом. В результате взрыва снаряда одна женщина погибла, еще шесть человек пострадали.

На видно, попавшее в сеть видно, что салют разрывается в толпе. Сообщалось, что неразорвавшийся фейерверк попал в мачту освещения площади, а затем его осколки улетели в людей. Было возбуждено уголовное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за салюта на Дне Независимости в Минске погибла женщина. Фейерверки были закуплены в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: салют, минск, день независимости белоруссии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2019 11:08 Мск Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП во время салюта в Минске
Ранее 04.07.2019 19:30 Мск По делу о подрыве салютов в Минске задержаны первые подозреваемые. Это россияне

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров