Отвод судье по делу экс-омбудсмена, кандидата в губернаторы Челябинской области Алексея Севастьянова, могут дать завтра

В Челябинске суд объявил перерыв до 5 июля в процессе по уголовному делу в отношении экс-омбудсмена, кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова по обвинению в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта для начинающих фермеров, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале заседания Севастьянов заявил отвод судье, поскольку судья уже рассматривала административное дело в отношении экс-омбудсмена и вынесла решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа, а также выносила постановление о проведении обысков в жилище Севастьянова.

"У вас может быть заинтересованность в рассмотрении этого дела", - подчеркнул он.

Прокурор возражала против удовлетворения ходатайства.

Судья объявила перерыв до 9 часов 5 июля, где будет оглашено решение об отводе судье.

"Из обвинительного заключения непонятно, в чем меня обвиняют. С точки зрения уголовного права, я не совершил никаких действий, связанных с уголовной ответственностью. В этом деле только предположение, что я в будущем, если бы получил, то похитил бы эти деньги, но это про будущее, а в реальности описана та ситуация, что я якобы предоставил договоры о том, что приобретение скота было на три месяца раньше, чем я приобрёл по факту. Как это влияло на получение или отказ в получении гранта, абсолютно неизвестно. Следствие выдвинуло версию, что я не хотел эти деньги тратить на ведение фермерского хозяйства, а хотел их потратить на увеличение уставного капитала организации, но это совершенно не так. Мы будем доказывать мою правоту. Суду стоит просто оправдать меня", - отметил Севастьянов.

Также он сообщил, что сегодня сдал в облизбирком документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы области

По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам. Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства.

Напомним, 20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу. Сегодня началось рассмотрение дела по существу.

В июне Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области от партии "Гражданская сила".