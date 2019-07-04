Время подачи заявлений в первые классы Екатеринбурга хотят разделить на семь частей

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Свердловская область
дети (2019) | Фото: Накануне.RU

Время подачи заявлений в первые классы Екатеринбурга хотят разделить на семь частей

В мэрии Екатеринбурга обсудили предложения, как сделать запись детей в первые классы более комфортной.

Напомним, в феврале этого года родители столкнулись с проблемой: из-за чрезмерной перегрузки портал Госуслуг давал сбои. Накануне в городской администрации прошло совещание, где специалисты департамента образования и "Ростелекома" озвучили предложения по изменению ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, одно из предложений заключается в том, чтобы разделить время подачи заявлений на зачисление в первые классы на семь частей - по административным районам Екатеринбурга. Планируется, что за каждым районом специалисты закрепят конкретный день, когда будет производиться запись, а новшество собираются внедрить при записи на 2020/21 учебный год.

181 школа нерезиновая, флэшмоб, родительницы, дети(2019)|Фото: Накануне.RU

Также в "Ростелекоме" предложили выполнить доработку интерактивной портальной формы услуги по зачислению в школы на Едином портале госуслуг для обеспечения взаимодействия с АИС "Образование" по форматам системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ 3). На сегодняшний день эта новая система постепенно приходит на смену СМЭВ 2, которая, в свою очередь, выводится из обращения.

По итогам совещания первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик дал поручение подготовить письмо в адрес департамента информатизации и связи Свердловской области для решения вопроса с финансированием данных работ. Ожидается, что предложенные меры позволят снизить нагрузку на портал Госуслуг и сделать процесс записи детей в первые классы более комфортным.

Напомним, ранее сообщалось, что в подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Время подачи заявлений в первые классы Екатеринбурга хотят разделить на семь частей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школы, первый класс, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 03.12.2019 10:05 Мск "18 тысяч детей не пристроены": депутат Екатеринбурга заявил об острой нехватке мест в школах города

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.05.2019 15:30 Мск "Мы хотим привлечь внимание, потому что проблема не решается!" Активисты 181-й школы вышли на флэшмоб в Екатеринбурге
Ранее 31.05.2019 12:29 Мск Школы Свердловской области собираются перевести на режим работы в одну смену
Ранее 21.05.2019 09:17 Мск "Под классы переделывают кабинет завуча и учительскую": школы в Екатеринбурге оказались переполнены
Ранее 17.04.2019 13:09 Мск В Екатеринбурге приостановили торги на строительство новых школ и детского сада
Ранее 03.04.2019 10:45 Мск Депутаты Екатеринбурга направят обращение в Госдуму на тему зачисления детей в первые классы
Ранее 21.03.2019 13:30 Мск Мэрия Екатеринбурга прорабатывает вопрос о возможной организации выездных классов
Ранее 18.03.2019 10:15 Мск Мэрия Екатеринбурга может переложить ответственность за запись первоклассников на районные администрации
Ранее 11.03.2019 11:26 Мск В школах Екатеринбурга дополнительно создадут 12 тысяч мест
Ранее 27.02.2019 15:44 Мск "Резиновые" школы в Екатеринбурге будут работать на волевых. Новые здания обещают не раньше 2021 года
Ранее 20.02.2019 10:19 Мск Депутаты назвали третью смену в школах Екатеринбурга "ЧП федерального масштаба"
Ранее 18.02.2019 13:39 Мск Куйвашев обсудил с Мерзляковой проблемы записи детей в первые классы
Ранее 18.02.2019 11:20 Мск В Екатеринбурге предложили строить школы и сады за счёт покупателей квартир в новостройках
Ранее 18.02.2019 08:40 Мск Жители Екатеринбурга обратились к Путину. Землю для школ и садиков отдают под ЖК
Ранее 14.02.2019 11:32 Мск В подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры
Ранее 13.02.2019 11:33 Мск Омбудсмен предложил с помощью школьных автобусов решить проблему переполненности первых классов в Екатеринбурге
Ранее 12.02.2019 15:07 Мск В три смены? В школах Екатеринбурга рекордно увеличивают количество первых классов из-за сбоя записи
Ранее 12.02.2019 11:10 Мск "Переживали до последнего". Родители начали получать приказы о зачислении первоклассников в школы Екатеринбурга
Ранее 11.02.2019 14:20 Мск "Отбросили назад на 68 человек". В Екатеринбурге - новые проблемы с записью в первые классы
Ранее 08.02.2019 11:09 Мск Общественники Екатеринбурга требуют от мэрии "не отмалчиваться" и срочно разобраться с зачислением первоклассников
Ранее 05.02.2019 11:25 Мск Прокуратура Екатеринбурга запустила "горячую линию" о нарушениях при зачислении в первые классы
Ранее 05.02.2019 08:20 Мск Уральский родительский комитет открыл "горячую линию" в Екатеринбурге по записи детей в первые классы
Ранее 01.02.2019 08:24 Мск "Ошибка" и "отказ": родители первоклассников Екатеринбурга столкнулись с трудностями при записи детей в школы
Ранее 31.01.2019 13:25 Мск Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись в первые классы: для родителей подготовили инструкцию
Ранее 25.01.2019 11:26 Мск В Екатеринбурге для будущих первоклассников открыли 20 тысяч мест
Ранее 31.08.2018 12:16 Мск Форма, рюкзак, канцтовары, цветы. В Екатеринбурге первоклассника стоит собирать весной, а не летом - так дешевле

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров