Время подачи заявлений в первые классы Екатеринбурга хотят разделить на семь частей

В мэрии Екатеринбурга обсудили предложения, как сделать запись детей в первые классы более комфортной.

Напомним, в феврале этого года родители столкнулись с проблемой: из-за чрезмерной перегрузки портал Госуслуг давал сбои. Накануне в городской администрации прошло совещание, где специалисты департамента образования и "Ростелекома" озвучили предложения по изменению ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, одно из предложений заключается в том, чтобы разделить время подачи заявлений на зачисление в первые классы на семь частей - по административным районам Екатеринбурга. Планируется, что за каждым районом специалисты закрепят конкретный день, когда будет производиться запись, а новшество собираются внедрить при записи на 2020/21 учебный год.

Также в "Ростелекоме" предложили выполнить доработку интерактивной портальной формы услуги по зачислению в школы на Едином портале госуслуг для обеспечения взаимодействия с АИС "Образование" по форматам системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 (СМЭВ 3). На сегодняшний день эта новая система постепенно приходит на смену СМЭВ 2, которая, в свою очередь, выводится из обращения.

По итогам совещания первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик дал поручение подготовить письмо в адрес департамента информатизации и связи Свердловской области для решения вопроса с финансированием данных работ. Ожидается, что предложенные меры позволят снизить нагрузку на портал Госуслуг и сделать процесс записи детей в первые классы более комфортным.

Напомним, ранее сообщалось, что в подрыве кампании по зачислению уральских первоклассников могут быть замешаны хакеры.