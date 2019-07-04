ЦАГИ испытывает беспилотник, который сможет находиться в воздухе несколько недель

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) разработали БПЛА на солнечной батарее с электрической силовой установкой, который сможет находиться в воздухе несколько недель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе института, на беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов. Целевая нагрузка подобных аппаратов — ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.

Компоновка перспективной машины предусматривает размещение винтов на концах крыла, что, по предварительным исследованиям, обеспечит меньший расход энергии по сравнению с другими вариантами расположения движителей.