26 Июля 2020
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Наука и техника В России Москва Московская область
беспилотник ЦАГИ дрон БПЛА (2019) | Фото:Пресс-служба ФГУП &quot;ЦАГИ&quot;

ЦАГИ испытывает беспилотник, который сможет находиться в воздухе несколько недель

В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Жуковского (ЦАГИ) разработали БПЛА на солнечной батарее с электрической силовой установкой, который сможет находиться в воздухе несколько недель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе института, на беспилотнике предполагается использование пленочных элементов солнечных батарей. Полет в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10-12 часов. Целевая нагрузка подобных аппаратов — ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.

Компоновка перспективной машины предусматривает размещение винтов на концах крыла, что, по предварительным исследованиям, обеспечит меньший расход энергии по сравнению с другими вариантами расположения движителей.