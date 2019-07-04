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Политика Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Суд начал разбирать дело экс-омбудсмена, кандидата в губернаторы Челябинской области Севастьянова

В Челябинске суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-омбудсмена, кандидата в губернаторы Алексея Севастьянова по обвинению в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта для начинающих фермеров, передает корреспондент Накануне.RU.

В начале заседания Севастьянов заявил отвод судье, поскольку судья уже рассматривала административное дело в отношении экс-омбудсмена и вынесла решение о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

"У вас может быть заинтересованность в рассмотрении этого дела", - подчеркнул он.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас в суде объявлен 15-минутный перерыв.

По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам. Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства.

"Из обвинительного заключения непонятно, в чем меня обвиняют, - отметил Севастьянов. - С точки зрения уголовного права, я не совершил никаких действий, связанных с уголовной ответственностью. В этом деле только предположение, что я в будущем, если бы получил, то похитил бы эти деньги, но это про будущее, а в реальности описана та ситуация, что я якобы предоставил договоры о том, что приобретение скота было на три месяца раньше, чем я приобрёл по факту. Как это влияло на получение или отказ в получении гранта, абсолютно неизвестно. Следствие выдвинуло версию, что я не хотел эти деньги тратить на ведение фермерского хозяйства, а хотел их потратить на увеличение уставного капитала организации, но это совершенно не так. Мы будем доказывать мою правоту. Суду стоит просто оправдать меня".

Напомним, 20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

В июне Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области от партии "Гражданская сила".

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Суд начал разбирать дело экс-омбудсмена, кандидата в губернаторы Челябинской области Севастьянова

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание, уголовное дело, мошенничество, кандидат в губернаторы



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Ранее 15.10.2019 12:41 Мск В Челябинске суд по делу экс-омбудсмена Севастьянова продолжается без министра Сушкова
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