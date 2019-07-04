Фейк-ньюс по-екатеринбуржски. Кто и зачем пытается "выдавить" вице-мэра из команды Высокинского?

Сегодня в редакции уральских СМИ была разослана некая аудиозапись некоего совещания, на котором, как утверждал ее автор, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка дает поручение создать петицию и распространить от лица общественников. Екатерина Кузёмка в разговоре с Накануне.RU заявила, что это фейк.

На записи голос, который якобы принадлежит Кузёмка. Контекст аудиозаписи должен, видимо, по мысли авторов, привести к выводу, что вице-мэр призывает создать петицию о том, чтобы Фонд святой Екатерины профинансировал работы по созданию парка, который обещали на фоне "скверных" протестов против строительства храма в уральской столице.

"Сделайте примечание, что петиция будет отправлена через Change.org (известный сайт для создания петиций, - прим. Накануне.RU) и распространением петиции могут заняться... Кто может заняться? Ну, админресурс привлекать конечно не нужно... Напишите, что ссылки мы распространим по общественным организациям, чтобы был большой охват", - говорит голос, якобы принадлежащий заместителю главы Екатеринбурга.

Екатерина Кузёмка заявила Накануне.RU, что появление записи - это часть фейк-кампании, цель которой вызвать некую волну с целью реанимировать интерес к "скверному" протесту по храму.

"Но я считаю, что мы движемся в правильном направлении, тема уже не актуальна и не совсем понятен смысл этого ролика. Голос похож на мой за несколькими исключениями по лексике и нескольким перебивкам", - отметила вице-мэр.

Екатерина Анатольевна сообщила, что, как технолог, прекрасно понимает, как это делается, и отлично понимает, что создать множество таких роликов не составляет никакого труда.

"Зачем - это другой вопрос. На самом деле, меня такие вещи мало беспокоят. Сейчас на нас лежит большая ответственность: начинается "Иннопром", нужно готовиться ко Всемирному дню городов, выходить на общегородской социологический опрос (по месту строительства храма, - прим.Накануне.RU). Поэтому такие атаки будут, они неизбежны, видимо, кому-то очень не хочется, чтобы я трудилась в мэрии. Всегда будут интересанты таких "продуктов": до этого рассылались различные псевдодокументы якобы от моего имени. Что касается содержания данного ролика - голос, похожий на мой, видно, что была проделана большая работа. Во-первых, очень чистая запись, как будто, она сделана на микрофон. Ощущение присутствия чего-то на заднем плане - надо было всерьез озаботиться этим", - заметила Кузёмка.

При этом она отказалась делать предположения относительного того, кто может стоять за появлением данной записи.

"У нас же кто-то стоит за обклейкой всего Екатеринбурга наклейками "Город бесов", кто-то стоит за протестами. Круг интересантов достаточно широкий, и понять, кто это, сложно. Уинстон Черчилль в свое время говорил: "Если вы будете оглядываться на каждого, кто кидает в вас камнями, никогда не дойдете до цели своего пути". Я для себя принимаю это как элемент не очень красивых технологий, но мы живем в таком мире, когда создаются и рушатся мифы, и я отношусь к этому достаточно спокойно", - заключила Екатерина Кузёмка.