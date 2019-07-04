26 Июля 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Воронежская область
криминал преступление нож (2008) | Фото: www.lasky.ru

В Воронеже в ТЦ устроили массовую драку: трое получили ножевые ранения

Драка произошла в торгово-развлекательном центре Воронежа, трое мужчин получили ножевые ранения, сообщили Накануне.RU в ГУМВД по региону.

Как пояснили потерпевшие прибывшим на место происшествия полицейским, они встретили знакомых. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку.

В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых. Все трое уже задержаны. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, инцидент произошел в ТРЦ "Галерея Чижова".

Напомним, ранее стрельба произошла в тюменском торговом центре. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введен план "Перехват".

Участники перестрелки в тюменском ТРЦ "Кристалл" задержаны, у них изъяты травматический пистолет и охотничий карабин.

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В Воронеже в ТЦ устроили массовую драку: трое получили ножевые ранения

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Теги: воронеж, торговый центр, драка



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