В Екатеринбурге задержали налетчика, обчистившего сотовый салон с обычным молотком

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи. Для этого налетчик использовал обычный молоток.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, нападение было совершено 5 июня на торговую точку по улице Малышева, 92: в тот день неизвестный под видом покупателя зашел внутрь и делал вид, что якобы выбирает телефон. Затем злоумышленник покинул павильон и вернулся уже перед закрытием: отобрав у девушки-менеджера ключи, налетчик закрыл входную дверь, и, угрожая молотком, заставил сотрудницу зайти в подсобное помещение и отдать ему деньги, а также хранившиеся там сотовые телефоны.

Всего добычей нападавшего стали 50 тыс. руб. и 10 мобильных гаджетов. Общий ущерб составил порядка 235 тыс. руб.

Полицейским удалось выйти на след ранее несудимого жителя Серова 1996 года рождения: при задержании у молодого человека была изъята часть похищенного и тот самый молоток. Сам он пояснил, что на преступление его толкнуло желание получить "легкие деньги".

Возбуждено дело по статье "Разбой", налетчику грозит до 10 лет лишения свободы. До решения суда он будет находиться под подпиской о невыезде.