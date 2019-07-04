На китайских судах в Малаккском проливе усиливаются меры безопасности

Министерство транспорта КНР предупредило китайские корабли, проходящие или намеревающиеся пройти Малаккским проливом, ввести третий – максимальный уровень мер безопасности.

Хотя об этом стало известно только сейчас, распоряжение вступило в силу с 00 часов 2 июля. Срок отмены повышенных требований к безопасности будет объявлен дополнительно.

Согласно главе второй "Мер по безопасности судов Китайской Народной Республики", третий уровень упомянутых мер вводится, когда инцидент весьма вероятен или неизбежен, хотя конкретный источник опасности точно не установлен.

Global Times связывает усиление безопасности с возможной активизацией пиратов.

Малаккский пролив является оживлённой судоходной артерией, через него осуществляется сообщение Китая со странами Европы и Африки. Создание обходных маршрутов - например через порты Чаупхью в Мьянме, или Гвадар в Мьянме являются важной составляющей проектов рамках "Одного пояса - одного пути".