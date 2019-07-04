Александр Моор дал поручения по улучшению работы "скорой помощи" в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор ознакомился с работой станции Скорой помощи. Главу региона особо интересовали проблемные моменты в работе медиков: вопросы дислокации бригад в районах, где нет подстанций, и обновление специализированного автопарка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Всего в составе Скорой помощи Тюмени развернуто четыре подстанции: шесть постов, трассовый пункт на федеральной трассе Тюмень – Екатеринбург в районе Успенки. Глава региона осмотрел спецмашины и поинтересовался, за какое время в среднем доезжает бригада, а также о количестве срочных вызовов за день.

В прошлом году, по словам специалистов, в "скорую помощь" поступило более 257 тыс. обращений, 125,5 тыс. из них потребовали выезда бригад. В среднем - это 730 выездов в сутки. Из числа всех поступивших вызовов 52 тыс. требовали немедленного реагирования. В 86% случаях до таких пациентов медикам удалось добираться за 20 минут, в этом году этот показатель увеличился до 88%.

В некоторых случаях к пациенту невозможно быстро добраться из-за загруженности дорог и отдаленности места его нахождения. Интенсивность загрузки бригад растет в том числе из-за развития жилищного строительства в городе и за его чертой. Александр Моор распорядился подобрать модули или свободные помещения для дислокации бригад "скорой помощи" в районах, где на данный момент подстанций нет. По его словам, чтобы бригады доезжали до пациента в экстренных ситуациях за 20 минут необходимо установить в Тюмени как минимум два пункта, где бы находились и дежурили врачи. По словам Александра Моора, такие пункты должны быть установлены в районах Матмасы и Мыс. Кроме того, глава региона заявил, что принято решение приобрести в этом году 35 машин "скорой помощи".