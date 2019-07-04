В Минсельхозе заявили, что не планируют ограничивать или запрещать сбор грибов и ягод

В Минсельхозе опровергли планы по введению ограничений на сбор грибов и ягод, о которых сообщили СМИ.

В пресс-службе заявили, что введения ограничительных и контрольных мер не планируют, сообщает Regnum.

В то же время ведомство намерено "повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки".

Ранее СМИ сообщили, что министерство планирует осуществлять контроль за сбором, переработкой и оборотом дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.

Об этом якобы говорится в проекте постановления кабмина, который разработан Минсельхозом.

В прошлом году группа депутатов Госдумы подготовила проект закона, который должен создать механизмы, позволяющие россиянам наладить сбор и продажу грибов, бересты, хвои, березового сока, ягод и мха в коммерческих целях.

Как сообщалось ранее, депутаты Госдумы дают россиянам новый способ заработка. В условиях падения доходов жители страны вскоре смогут выживать за счет продажи грибов и ягод - поправки вносятся в Лесной кодекс. Для личных нужд дикоросы (в отличие от ранее незаконного валежника) разрешено собирать уже сейчас, проект депутатов даст жителям право продавать собранное потребкооперативам и бизнесу.