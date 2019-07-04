В Прикамье осуждённый сторонник сирийских боевиков просит помилования на основании амнистии, устроенной Асадом
Мотовилихинский райсуд Перми отказал уроженцу Чечни Саиду Алхазову, получившему срок за участие в сирийском конфликте на стороне боевиков, в амнистии. Тот подал соответствующее прошение, основываясь на решении президента Сирии Башара Асада об амнистии, однако суд напомнил, что осуждённый наказан за нарушение российских законов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Осенью 2014 г. Алхазов во время переписки с воевавшими в Сирии единомышленниками понял, что хочет присоединиться к ним. В конце ноября он вместе со своим знакомым оформили "загранники" и купили билеты на авиарейс Астрахань – Стамбул, куда отправились в январе 2015 г., сообщает "Коммерсант". В турецкой столице их встретили и на микроавтобусе отвезли в Сирию, где до апреля они проходили "курс молодого бойца". После их, снабдив оружием, отправили на передовую. Правда. Уже 4 июля Алхазов покинул расположение боевиков, а в середине того же месяца вместе с отцом, который приехал за ним в Турцию, вернулся в Россию.
Суд наказал Алхазова-младшего пятью с половиной годами колонии общего режима с последующим ограничением свободы. Вышестоящая инстанция оставила решение в силе, и несостоявшийся боевик отправился в Пермский край отбывать срок. Прося освобождения, осуждённый указал, что Асад объявил амнистию, однако в суде решили иначе – поскольку гражданин России Алхазов нарушил законы своей страны, сирийская амнистия его не касается. При этом сирийской амнистией попытались воспользоваться и другие боевики, получившие в итоге от российских судов отказные решения.