В Прикамье осуждённый сторонник сирийских боевиков просит помилования на основании амнистии, устроенной Асадом

Мотовилихинский райсуд Перми отказал уроженцу Чечни Саиду Алхазову, получившему срок за участие в сирийском конфликте на стороне боевиков, в амнистии. Тот подал соответствующее прошение, основываясь на решении президента Сирии Башара Асада об амнистии, однако суд напомнил, что осуждённый наказан за нарушение российских законов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Осенью 2014 г. Алхазов во время переписки с воевавшими в Сирии единомышленниками понял, что хочет присоединиться к ним. В конце ноября он вместе со своим знакомым оформили "загранники" и купили билеты на авиарейс Астрахань – Стамбул, куда отправились в январе 2015 г., сообщает "Коммерсант". В турецкой столице их встретили и на микроавтобусе отвезли в Сирию, где до апреля они проходили "курс молодого бойца". После их, снабдив оружием, отправили на передовую. Правда. Уже 4 июля Алхазов покинул расположение боевиков, а в середине того же месяца вместе с отцом, который приехал за ним в Турцию, вернулся в Россию.

Суд наказал Алхазова-младшего пятью с половиной годами колонии общего режима с последующим ограничением свободы. Вышестоящая инстанция оставила решение в силе, и несостоявшийся боевик отправился в Пермский край отбывать срок. Прося освобождения, осуждённый указал, что Асад объявил амнистию, однако в суде решили иначе – поскольку гражданин России Алхазов нарушил законы своей страны, сирийская амнистия его не касается. При этом сирийской амнистией попытались воспользоваться и другие боевики, получившие в итоге от российских судов отказные решения.