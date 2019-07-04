Тренер "Краснодара" Мусаев не сможет руководить командой в еврокубковых матчах

Тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев не сможет руководить командой во время еврокубковых матчей в будущем сезоне.

Всё дело в том, что Мусаев не выполнил обязательных требований для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Для этого необходимо иметь не менее одного года тренерского опыта с лицензией категории A. Мусаев же получил данную лицензию только в июне 2019 года.

"Как следствие, комиссия Jira решила, что Мусаеву пока нельзя начинать обучение на диплом Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности", - прояснили ситуацию в пресс-службе UEFA изданию Sport24.ru.

Поясним, что Мусаев не получил тренерскую лицензию Pro, и пока официально главным тренером "Краснодара" числится его помощник Олег Фоменко, у которого такая лицензия есть.

"Быки" в сезоне-2019/20 дебютируют в Лиге чемпионов, Мусаеву запрещено находиться в технической зоне во время матчей (на внутренний чемпионат это не распространяется). Вероятно, 35-летний специалист будет смотреть матчи с трибуны.