Тренер "Краснодара" Мусаев не сможет руководить командой в еврокубковых матчах

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    мужские рубашки в клеточку вот тут

Спорт Южный ФО В России
Мурад Мусаев (2019) | Фото: ФК &quot;Краснодар&quot;

Тренер "Краснодара" Мусаев не сможет руководить командой в еврокубковых матчах

Тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев не сможет руководить командой во время еврокубковых матчей в будущем сезоне.

Всё дело в том, что Мусаев не выполнил обязательных требований для поступления на тренерские курсы UEFA Pro. Для этого необходимо иметь не менее одного года тренерского опыта с лицензией категории A. Мусаев же получил данную лицензию только в июне 2019 года.

"Как следствие, комиссия Jira решила, что Мусаеву пока нельзя начинать обучение на диплом Pro. Это будет возможно только после завершения вышеупомянутой годичной тренерской деятельности", - прояснили ситуацию в пресс-службе UEFA изданию Sport24.ru.

Поясним, что Мусаев не получил тренерскую лицензию Pro, и пока официально главным тренером "Краснодара" числится его помощник Олег Фоменко, у которого такая лицензия есть.

"Быки" в сезоне-2019/20 дебютируют в Лиге чемпионов, Мусаеву запрещено находиться в технической зоне во время матчей (на внутренний чемпионат это не распространяется). Вероятно, 35-летний специалист будет смотреть матчи с трибуны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тренер "Краснодара" Мусаев не сможет руководить командой в еврокубковых матчах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Краснодар, тренер, Мурад Мусаев, лицензия тренера, UEFA



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров