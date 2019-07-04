26 Июля 2020
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Айсултан Назарбаев (2019) | Фото: страница Айсултана Назарбаева в Facebook

Внук Назарбаева в Лондоне покусал полицейского, который пытался помешать ему совершить самоубийство

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан покусал полицейского в Лондоне - констебль пытался помешать юноше покончить с собой.

По данным газеты Metro UK, инцидент произошел еще 5 июня. Скотленд-Ярд подтвердил информацию, пишет РБК.

В полиции уточнили, что Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден. Возбуждено дело о причинении телесных повреждений представителю полиции.

28-летний Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги, которая является председателем Сената парламента республики.

Напомним, после отставки Назарбаева Казахстан в транзите власти не пошел по династическому пути, как ранее Узбекистан. Дочь экс-президента Дарига Назарбаева не стала претендовать на руководящий пост.

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Внук Назарбаева в Лондоне покусал полицейского, который пытался помешать ему совершить самоубийство

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Теги: айсултан назарбаев, лондон, полицейский



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