26 Июля 2020
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Экономика В России
Первый российский средне-магистральный самолет SSJ-100, МАКС 2013 (2013) | Фото: instagram.com/isizoff

СМИ: Скворцова попросила закупить для ФМБА французский самолет вместо российского SSJ-100

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) выбрало в качестве самолета санитарной авиации французский Falcon 7X. Он предпочтительнее SSJ-100, указала министр здравоохранения Вероника Скворцова, так как дешевле и больше подходит по характеристикам.

Письмо, написанное Скворцовой и адресованное правительству, получили в свое распоряжение журналисты РБК. Они отмечают, что у ФМБА до сих пор не было своего самолета, купить планируется только один. С помощью борта планируется проводить эвакуации. В упомянутом письме министр обосновывает, почему выбор сделан в пользу французского бизнес-джета, а не российского "Суперджета".

"Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации", — указывает Скворцова. Эти преимущества, указала она, особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека "физическими, химическими и биологическими факторами" и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.

Также министр указывает, что французский самолет дешевле (может обойтись на миллиард рублей дешевле) и ему нужна более короткая взлетная полосам, чем SSJ-100.

 

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СМИ: Скворцова попросила закупить для ФМБА французский самолет вместо российского SSJ-100

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Теги: вероника скворцова, фмба, минздрав, ssj-100, закупка, Falcon



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