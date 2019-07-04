Первый кандидат в думу Югры сдал документы в окружной избирком

Помощник депутата Госдумы РФ Николая Езерского, работающий в Покачи, Жалауддин Абдуразаков первым сдал документы на регистрацию в качестве кандидата на довыборы в думу Югры. На выборах он будет представлять партию КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Известно, что по итогам предварительного голосования"Единой России", на довыборы от партии отправится депутат думы Когалыма, председатель профкома "Когалымнефтегаза" Андрей Ковальский.

Остальные партии пока не назвали своих кандидатов, но планируют сделать это в ближайшее время. Также зарегистрироваться в качестве кандидатов могут самовыдвиженцы. Им придется собрать около 1700 подписей в поддержку своей кандидатуры.

Напомним, этой осенью между кандидатами развернется борьба за место топ-менеджера ЛУКОЙЛа Сергея Кочкурова. Нефтяник досрочно сложил полномочия из-за перевода в Москву.