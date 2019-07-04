Южноуралец осужден за мошенничество с материнским капиталом

На Южном Урале местного жителя приговорили к 1,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество с материнским капиталом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Руководитель одной из коммерческих кредитно-финансовых организаций использовал мошеннические схемы и фальсифицированные доверенности о купле-продаже недвижимости для обналичивания средств материнского капитала.

Около 30% полученных средств он возвращал владельцам сертификатов на приобретение жилья, оставшуюся сумму присваивал себе.

Суд взыскал с него в пользу ПФР более 2 млн руб.