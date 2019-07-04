"Сожалею о содеянном". Стрелок из тюменского торгового центра извинился перед тюменцами

Стрелок, начавший пальбу в тюменском торговом центре "Кристалл", извинился перед горожанами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сообщение о стрельбе поступило силовикам в 14.49 3 июля. Как оказалось, несколько посетителей ТЦ поссорились, после чего один из них открыл огонь из травматического оружия. В городе был введён план "Перехват". Позже стрелявшего и его подельников задержали, у одного из участников конфликта изъяли "травмат", который он передал другому злоумышленнику, и охотничий карабин.

Стрелок уже в полиции заявил, что сожалеет о случившемся.

"Понимаю, я виноват. Хотел искренне извиниться перед населением города Тюмени. Сожалею о содеянном", - говорит он на кадрах оперативного видео, которое опубликовали сотрудники областного управления МВД.