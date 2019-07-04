Андрей Аршавин официально снова стал холостяком

Российский футболист, экс-капитан национальной сборной Андрей Аршавин официально развелся с Алисой Казьминой.

Адвокат Виктория Савицкая, представляющая интересы Аршавина, рассказала, что брак официально расторгнут. По ее словам, решение законное и обоснованное, а суд постановил оставить их двухлетнюю дочь Есению с матерью, передает РИА Новости.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. До этого они несколько лет встречались. Для бывшего футболиста сборной России этот брак стал первым официальным. Ранее он девять лет состоял в гражданском браке с Юлией Барановской, с которой они воспитывали троих детей.