26 Июля 2020
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Гжегож Крыховяк (2019) | Фото: Накануне.RU

"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк, прошедший сезон выступавший на правах аренды, подписал полноценный контракт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

В СМИ появились данные о сумме перехода футболиста из "ПСЖ". Так, по информации французского издания L'Équipe, российский клуб заплатит за 29-летнего поляка 12 млн евро.

В сезоне 2018/19 Крыховяк провел 39 матчей во всех турнирах, забил три гола, а также вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата по версии Российского футбольного союза (РФС). "Железнодорожники" в будущем сезоне выступят в Лиге чемпионов УЕФА.

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"Локомотив" подписал полноценный контракт с Крыховяком

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Теги: Локомотив, Гжегож Крыховяк, контракт



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