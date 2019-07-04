26 Июля 2020
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Общество Сибирский ФО В России
(2004) | Фото: Накануне.ru

Из-за нехватки учителей в школах Бурятии приходится ставить эксперименты

В Бурятии из-за нехватки учителей будут созданы экспериментальные площадки для дистанционного обучения. Об этом сообщается на странице министерства образования республики в Facebook.

Отмечается, что 95 школ из 13 районов республики выразили необходимость в организации такой формы обучения.

В минобре заявили, что практика была успешно апробирована между школами Улан-Удэ, между столичной школой и школами Хоринского района, между Бурятским государственным университетом и школами Окинского и Закаменского районов.

По данным Regnum, дефицит в школах Бурятии на сегодняшний день составляет более 500 педагогов.

К 2021 году цифра вырастет втрое – это произойдет из-за строительства новых школ и детсадов в рамках нацпроекта "Образование".

Для решения проблемы чиновники предложили увеличить число бюджетных мест в вузах Бурятии. Однако причина дефицита педагогов кроется в низких зарплатах.

Напомним, ранее министр просвещения Ольга Васильева на парламентском часе о мерах по повышению качества образования в Госдуме заявила, что молодые учителя боятся идти в школу из-за избыточной отчетности и неопределенности с зарплатой.

Ее слова подтвердили и сами молодые учителя, и представители субъектов, и депутаты. Они добавили, что средняя зарплата педагога в регионах порой едва превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), из-за чего приходится работать на полторы-две ставки.

"На одну ставку есть нечего, а на две – некогда", – вспомнил "шутку" учителей, работающих на полторы ставки, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин.

В ответ министр возмутилась, что на местах не выполняют поручение председателя Правительства о соотношении базовой и стимулирующей части оплаты труда. Министерство просвещения, Минтруда и Минфин свою работу уже сделали, дело – за регионами.

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Из-за нехватки учителей в школах Бурятии приходится ставить эксперименты

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Теги: бурятия, учителя, школы



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