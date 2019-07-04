В Зауралье на воспитанников детсада обрушился потолок

В Юргамыше в детсаду обрушился отдельный слой потолочного перекрытия.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел 3 июля, в момент происшествия в помещении находились воспитатели с детьми.

На одного из детей попали фрагменты обрушившейся штукатурки.

Ребенок госпитализирован в больницу с ушибом и ссадинами головы.

По данным СУ СКР, ему назначено амбулаторное лечение.

Использовано архивное фото (не с места событий)