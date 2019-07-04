В Зауралье на воспитанников детсада обрушился потолок
В Юргамыше в детсаду обрушился отдельный слой потолочного перекрытия.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел 3 июля, в момент происшествия в помещении находились воспитатели с детьми.
На одного из детей попали фрагменты обрушившейся штукатурки.
Ребенок госпитализирован в больницу с ушибом и ссадинами головы.
По данным СУ СКР, ему назначено амбулаторное лечение.
Использовано архивное фото (не с места событий)