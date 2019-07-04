В Перми вновь состоятся слушания по строительству еврейского центра общины "Хабад Любавич"

Комиссия по землепользованию и застройке Перми проголосовала за назначение повторных публичных слушаний по проекту строительства еврейского центра общины "Хабад Любавич". В прошлый раз они были отменены по инициативе заявителя, передает корреспондент Накануне.RU.

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Центр с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов".

Жители близлежащих домов заявили о сборе подписей против проекта.

Напомним, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. В бытность экс-губернатора Басаргина "Хабад Любавич" едва не получил под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район.