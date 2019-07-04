В транспортной прокуратуре назвали причину многочасовой задержки рейса из Екатеринбурга в Сургут

В транспортной прокуратуре назвали причину многочасовой задержки вылета борта "Utair" из Екатеринбурга в Сургут. Организована проверка.

Напомним, по расписанию вылет самолета был запланирован на 21 час 5 минут 3 июля, но фактически пассажиры отправились в пункт назначения только в 7 часов 27 минут 4 июля.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной задержки вылета воздушного судна стала техническая неисправность. На рейс было зарегистрировано 56 пассажиров, в том числе один ребенок.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей и о лицензировании", - добавили в надзорном ведомстве.