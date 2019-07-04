Житель ЯНАО, который пригрозил расправой мэру Нового Уренгоя, задержан

Жителя Нового Уренгоя Мусу Мамедова, который угрожал расправой мэру города Ивану Костогризу, задержали, а его квартиру опечатали, рассказал Накануне.RU соратник ямальца по "жилищному" протесту Юрий Буларга.

По его словам, задержание произошло около 20.00 3 июля, позже приставы убрали из квартиры Мамедова все вещи, которые потом забрали родные, а само жилище опечатали.

Напомним, Мамедов, который давно судится с властями газовой столицы из-за квартиры, недавно опубликовал видео. На кадрах, держа в руках топор, он говорит, что "если мэр руками судебных приставов, полиции, прокуратуры или Следственного комитета придёт в его семью", её глава "готов зарубить градоначальника топором". За такое намерение он попал под уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Санкция предполагает наказание до пяти лет колонии. Получить комментарий относительно задержания Мамедова у окружного управления СКР, которое ведёт дело, не удалось.