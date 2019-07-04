26 Июля 2020
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Политика За рубежом
Истребитель F-35 (2017) | Фото: baijiahao.baidu.com

Клиент всегда прав: Эрдоган назвал "грабежом" отказ США поставлять Турции истребители F-35

Во время визита в Китай турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган жестко высказался о вероятном отказе США поставлять в Турцию истребители F-35.

"Если у вас есть клиент, и этот клиент платит точно, как часы, то как вы можете не давать этому клиенту свои товары? Это называется грабежом", - приводит газета Hurriyet слова президента перед журналистами во время визита в Пекин.

Эрдоган напомнил, что Анкара заключила соглашение о закупке 116 самолетов F-35 и уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Штаты пригрозили Турции отказаться от поставок F-35 в случае, если эта страна закупит российские ракетные системы С-400. Уже приостановлена подготовка турецких пилотов в США. В ответ Турция не только подтвердила намерения купить зенитные установки у России, но еще и назвала российские истребители возможной альтернативой американским, в случае если последние все-таки не будут поставлены.

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Клиент всегда прав: Эрдоган назвал "грабежом" отказ США поставлять Турции истребители F-35

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Теги: турция, истребители, f-35, Реджеп Тайип Эрдоган, критика, с-400



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