Клиент всегда прав: Эрдоган назвал "грабежом" отказ США поставлять Турции истребители F-35

Во время визита в Китай турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган жестко высказался о вероятном отказе США поставлять в Турцию истребители F-35.

"Если у вас есть клиент, и этот клиент платит точно, как часы, то как вы можете не давать этому клиенту свои товары? Это называется грабежом", - приводит газета Hurriyet слова президента перед журналистами во время визита в Пекин.

Эрдоган напомнил, что Анкара заключила соглашение о закупке 116 самолетов F-35 и уже заплатила за истребители $1,4 млрд, и четыре самолета уже поставлены, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее Штаты пригрозили Турции отказаться от поставок F-35 в случае, если эта страна закупит российские ракетные системы С-400. Уже приостановлена подготовка турецких пилотов в США. В ответ Турция не только подтвердила намерения купить зенитные установки у России, но еще и назвала российские истребители возможной альтернативой американским, в случае если последние все-таки не будут поставлены.