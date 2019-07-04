Прикамье получит 33 миллиона из федерального бюджета на развитие паллиативной помощи

Пермский край получит 33,4 млн руб. из 114,6 млн руб. выделяемых правительством РФ на развитие паллиативной помощи в 2019 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги выделяются из резервного фонда правительства "на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, включая обезболивающее, организацию мониторинга оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям", - говорится в тексте документа.

Помимо Прикамья средства будут выделены также Удмуртии, Алтайскому краю, Московской, Костромской, Омской, Тверской и Ульяновской областям. Отметим, что в Пермском крае в настоящий момент порядка 5 тыс. паллиативных пациентов, среди них 525 детей.