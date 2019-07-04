Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом

Основная причина ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ - пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно первой оценке специалистов – ремонт аппарата возможен, заявил глава Минобороны. Сейчас оцениваются сроки, есть вероятность, что они будут короткими, подчеркнул Шойгу.

Он пояснил, что экипаж выполнил все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии.

Семьям погибших моряков будет оказана вся необходимая помощь, сообщил Шойгу. В частности, имеющие несовершеннолетних детей семьи будут обеспечены до совершеннолетия денежным довольствием, которое получали их мужья.

В конце встречи Путин попросил Шойгу подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата к госнаградам.

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-12, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.