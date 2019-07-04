26 Июля 2020
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Чапаев (2019) | Фото:twitter.com/roscomnadzor

Роскомнадзор ответил на обвинения в причастности к сбоям в работе сервисов Facebook

Проблемы в работе сервисов компании Facebook: собственно Facebook, Instagram и WhatsApp привели к появлению в сети самых экзотических версий и теорий заговора. Например, в рунете некоторые пользователи обвинили в подрывной деятельности Роскомнадзор, мол, тот хочет помешать работе американских неподконтрольных сервисов (по другой версии, РКН изобретает способы борьбы с Telegram, а страдают от этого вполне легальные приложения).

Официальный аккаунт ведомства в Twitter опубликовал картинку с Чапаевым в тачанке и написал:

"По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!".

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Между тем, платформы, испытывающие проблемы в работе, уже заверили пользователей, что работают над устранением проблем. "Мы знаем, что у некоторых людей возникают проблемы с загрузкой или отправкой изображений, видео или других файлов в наши приложения. Мы сожалеем и работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной работе", - говорится в заявлении Facebook.

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Роскомнадзор ответил на обвинения в причастности к сбоям в работе сервисов Facebook

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Теги: роскомнадзор, facebook, сбои в работе, чапаев



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