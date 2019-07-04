В МЧС уточнили число пострадавших при паводке в Иркутской области

В результате паводков в Иркутской области более 2 тысяч жителей пострадали, более 300 были госпитализированы. Уточненные данные приводит пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По информации Иркутского областного центра медицины катастроф, за медицинской помощью обратились 2080 человек.

313 человек, из них 57 детей, были госпитализированы, остальным оказана амбулаторная помощь.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

Ущерб от разрушительного наводнения в Иркутской области, согласно предварительной информации, составит 29 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.