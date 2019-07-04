Путин: Россия начнет контактировать с Украиной, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания

26 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Хабаровске митингуют против нового губернатора

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Украина ДНР и ЛНР
Владимир Путин, иннопром (2017) | Фото: Накануне.RU

Путин: Россия начнет контактировать с Украиной, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания

Владимир Путин призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к началу конструктивного диалога и назвал условия, при которых он может состояться.
Читайте также:

Как заявил Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, Россия начнет контактировать с Украиной, как только ее новый руководитель выполнит свои предвыборные обещания. Президент РФ напомнил, что Зеленский во время избирательной кампании обещал установить прямые контакты с жителями Донбасса и перестать называть их сепаратистами.

По мнению Путина, украинцы ждут, что Владимир Зеленский будет не говорить, а делать: им нужны конкретные шаги в ближайшей перспективе для улучшения ситуации. Глава РФ добавил, что конфликт между Москвой и Киевом не отвечает интересам обеих сторон, пишет Infox.ru.

Напомним, в этом же интервью Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. По его словам, "впереди еще пять лет напряженной работы".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин: Россия начнет контактировать с Украиной, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Путин, Зеленский, Россия, Украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.07.2019 08:12 Мск Трамп и Зеленский по телефону обсудили взаимоотношения с Россией
Ранее 08.07.2019 14:06 Мск Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы обсудить Крым и Донбасс

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров