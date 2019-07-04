Путин: Россия начнет контактировать с Украиной, когда Зеленский выполнит свои предвыборные обещания

Владимир Путин призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского к началу конструктивного диалога и назвал условия, при которых он может состояться.

Как заявил Путин в интервью итальянской газете Corriere della Sera, Россия начнет контактировать с Украиной, как только ее новый руководитель выполнит свои предвыборные обещания. Президент РФ напомнил, что Зеленский во время избирательной кампании обещал установить прямые контакты с жителями Донбасса и перестать называть их сепаратистами.

По мнению Путина, украинцы ждут, что Владимир Зеленский будет не говорить, а делать: им нужны конкретные шаги в ближайшей перспективе для улучшения ситуации. Глава РФ добавил, что конфликт между Москвой и Киевом не отвечает интересам обеих сторон, пишет Infox.ru.

Напомним, в этом же интервью Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о том, планирует ли он остаться в политике после 2024 года. По его словам, "впереди еще пять лет напряженной работы".