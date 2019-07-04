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Администрация Сургута (2019) | Фото: Накануне.RU

Администрация Сургута проиграла кассацию по иску к "Газпрому"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по спору администрации Сургута и "Газпрома". Мэрия требовала понизить давление в газопроводе для уменьшения защитной зоны и сохранения построек жителей, передает корреспондент Накануне.RU.

Первая инстанция встала на сторону "Газпрома", решение подтвердила апелляция. Теперь администрация Сургута проиграла кассацию.

Напомним, у приставов находится порядка 100 исполнительных листов о сносе домов и дачных построек, расположенных вблизи веток газопроводов.

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Администрация Сургута проиграла кассацию по иску к "Газпрому"

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Теги: Газпром, кассационная жалоба, снижения давления в газопроводе,



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