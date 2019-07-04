26 Июля 2020
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Общество За рубежом
Русалочка Disney Дисней Ариэль (2019) | Фото:instagram.com/disneylittlemermaid

На роль русалочки Ариэль Disney выбрал чернокожую певицу Халли Бейли

Споры о чернокожем Джеймсе Бонде заставили авторов бондианы отказаться от выбора на роль агента 007 британского актера Идриса Эльбы. А вот Disney решил проститься с традициями и собственной историей: на роль русалочки Ариэль в новой экранизации выбрали 19-летнюю афроамериканку Халли Бейли.

Девушка только начинает карьеру в шоу-бизнесе: ее группу продюсирует Бейонсе, но пока до славы "королевы Би" Халли еще далеко. Вероятно, сегодня она проснулась знаменитой: Disney объявил ее победительницей кастинга на роль Русалочки.

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"После долгих поисков нам стало совершенно ясно, что Халли обладает редким сочетанием духа, сердечности, молодости, невинности и содержательности плюс великолепный голос – все качества, необходимые для того, чтобы сыграть эту культовую роль", - говорит режиссер проекта Роб Маршалл.

В комментариях к посту в аккаунте Disney в Instagram многие пишут, что Халли, какой бы чудесной она не была, не подходит на роль Ариэль. Зрители не готовы принять разрушение канонического образа рыжеволосой девочки с бледной кожей. "Я не белый, но думаю, что Disney смутил бы автора "Русалочки" (им является датский писатель Ганс Христиан Андерсен – прим. ред.). Девушка, которая сыграет Ариэль, должен быть белой датчанкой", - пишет один из пользователей. "Мы с моей дочкой не будем смотреть эту экранизацию. Дочке пять лет, и Ариэль, которую она знает, имеет рыжие волосы. И да, мы – пуэрториканцы, так что обвинить нас в расизме не получится", - добавляет другая пользовательница.

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На роль русалочки Ариэль Disney выбрал чернокожую певицу Халли Бейли

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Теги: русалочка, Ариэль, Disney, Халли Бейли, экранизация



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