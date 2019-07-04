26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

"Из-за картинки с рабами на галерах". В Челябинске у активистки Стоп-ГОК проводится обыск

В Челябинске к активистке Стоп-ГОК Галине Гориной пришли с обыском.

"Сегодня в 7-30 пришли с обыском к Галине Гориной. В связи с каким делом проводится обыск, пока неизвестно", - сообщил лидер Стоп-ГОК Василий Московец.

Как рассказал Накануне.RU Василий Московец, в настоящий момент они не могут связаться с Галиной Гориной, у нее отключен телефон.

Оперативные мероприятия проводятся в рамках дела об оправдании терроризма, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мужа активистки. Как рассказал мужчина, дело по статье 205.2 УК РФ было возбуждено из-за публикации в соцсети картинки с "рабами на галерах" и стихотворения.

В пресс-службе регионального СК пообещали предоставить комментарий позже.

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"Из-за картинки с рабами на галерах". В Челябинске у активистки Стоп-ГОК проводится обыск

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Теги: Стоп-ГОК, СК, обыски,



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