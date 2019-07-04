26 Июля 2020
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В Хабаровске митингуют против нового губернатора

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Политика Челябинская область Уральский ФО
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

Опрос: более 63% южноуральцев связывают надежды на лучшее с приходом Текслера

Специалисты челябинского филиала РАНХиГС продолжают публиковать серию опросов, посвященных первым 100 дням пребывания у власти врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В ходе очередного исследования социологи попытались выяснить, связывают ли надежды на лучшее с приходом нового губернатора челябинцы, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сформулированный вопрос, на который ответили порядка 700 жителей Челябинска, звучал так: "Вы связываете надежды на улучшение обстановки в Челябинской области с приходом к руководству регионом Алексея Текслера?". Погрешность составила, по данным авторов, порядка 4%, опрос проводился 24 июня.

опрос про ожидания от текслера(2019)|Фото: РАНХиГС

Как видно по представленным данным, свыше 63% в целом ожидают для себя позитивных изменений со сменой власти на Южном Урале.

"По мнению большинства горожан, под руководством Алексея Текслера Челябинская область сможет стать лучше. Полученный в ходе социологического опроса результат – отличный старт для вновь назначенного руководителя региона. И ближайшая цель – чтобы "губернатор надежды" не стал "губернатором разочарования", – отмечается в исследовании.

Ранее мы рассказывали, каким, по мнению экспертов-политологов, должен быть руководитель Челябинской области и какие задачи стоят перед будущим губернатором.

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Опрос: более 63% южноуральцев связывают надежды на лучшее с приходом Текслера

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Теги: Алексей Текслер, РАНХиГС, опрос, выборы



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