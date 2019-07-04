Детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области ждут в летних лагерях Югры

Югра примет детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области в детских оздоровительных лагерях. Соответствующее письмо уже направлено в адрес губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры со ссылкой на замгубернатора Всеволода Кольцова.

По его словам, глава региона Наталья Комарова поручила проработать механизмы помощи соотечественникам из Иркутской области. На летние каникулы в Югре примут две группы детей в возрасте от 13 до 18 лет. Первая смена для них начнется 8 июля, вторая - 24 июля. Двухнедельные смены будут проходить на площадке регионального молодежного центра, где организован палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей "Мастерская технологий будущего". Программа предусматривает множество различных мероприятий спортивной, музыкальной, патриотической направленности.

"Это интересная, насыщенная смена, основная тематика которой – информационное цифровое пространство. Креативные лекторы из Москвы, Новосибирска, Томска расскажут ребятам о технологиях развития цифрового пространства", – сообщил замгубернатора.

Напомним, подтопление территорий в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район. Как сообщалось, из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

30 июня Центральный военный округ направил подразделения в зону подтопления в Иркутской области. Военные выдвинулись в зону ЧП в город Нижнеудинск для оказания помощи населению при наводнении.

По последним данным, число погибших при наводнении возросло до 20 человек.

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области".

Согласно тексту документа, наводнению на территории Иркутской области присваивается статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Установлен особый уровень реагирования: в частности, для ликвидации ЧС будут привлечены вооруженные силы РФ, а также другие войска и воинские формирования.