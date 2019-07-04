Уральский боец Иван Штырков будет драться в Японии. У его соперника отрицательный рекорд

Уральский боец Иван Штырков определился, где продолжит свою карьеру. Спортсмен подписал контракт с известным японским промоушеном Rizin.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба "Архангел Михаил", который представляет Штырков, дебютный бой намечен на 28 июля на турнире Rizin.17. Соперником Ивана станет боец из Южной Кореи Хун Ким с отрицательным рекордом (10-12). Поединок пройдет в полутяжелой весовой категории - до 93 кг.

Как заявил менеджер бойца из Екатеринбурга Саят Абдурахманов, контракт Штыркова рассчитан на четыре боя с возможностью выступления в других организациях, а главная цель - завоевать пояс в Японии. Сам Иван признался, что рад стать частью Rizin.

Напомним, на минувшей неделе Штырков расторг контракт с американским промоушеном UFC, не проведя там ни одного поединка. Причиной стало то, что у спортсмена нашли допинг.