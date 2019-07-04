В Пентагоне объяснили появление ржавых бронемашин на Дне независимости США

Пентагон прокомментировал сообщения о том, что часть бронемашин, выставленных в честь празднования Дня независимости в Вашингтоне, оказалась ржавой.

В столицу Соединенных Штатов накануне 4 июля прибыли боевые танки M1 Abrams и другие бронированные машины. Однако на нескольких из них есть ржавчина, стволы пулеметов сняты.

В министерстве обороны заявили, что бронемашины почистили перед тем, как привезти на Национальную аллею, их внешнему виду "не придавали большое значение", передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону организовать в стране масштабный военный парад с участием вооруженных сил.

Такое желание у главы Белого дома возникло после посещения парада по случаю Дня взятия Бастилии во Франции в 2017 году. Мероприятие произвело на него большое впечатление.

При этом, по данным американских СМИ, военный парад обойдется американскому бюджету более чем в $90 млн, пишет Regnum.