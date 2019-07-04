26 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
медицинская скорая помощь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Копейске местного жителя будут судить за нападение на водителя скорой помощи

В Копейске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, причинившего телесные повреждения водителю скорой помощи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Скорая помощь приехала по вызову, и пока фельдшеры оказывали медицинскую помощь, к автомобилю подошел пьяный местный житель, который вступил в конфликт с водителем, в ходе которого нанес ему телесные повреждения водителю.

Как объяснил обвиняемый, ему не понравилось, как ехал автомобиль скорой помощи.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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В Копейске местного жителя будут судить за нападение на водителя скорой помощи

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Теги: копейск, скорая помощь, нападение, суд,



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