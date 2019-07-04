26 Июля 2020
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Общество За рубежом
Памела Андерсон (2019) | Фото:pamelaandersonfoundation.org

Памела Андерсон предоставила доказательства насилия со стороны экс-бофренда – футболиста "Марселя" Адиля Рами

52-летняя звезда Playboy Памела Андерсон предоставила общественности свидетельства домашнего насилия, которое над ней чинил бывший бойфренд, футболист Адиль Рами. Знаменитая блондинка и раньше заявляла, что 33-летний спортсмен поднимал на нее руку.

На сайте своей благотворительной организации Памела опубликовала фото и видео из больницы. Там же она пишет, что Рами, выступающий за ФК "Марсель", является абьюзером и изменщиком – все два года, что они встречались, он изменял Андерсон с бывшей девушкой и матерью его двоих детей. Иначе как "монстром" актриса Рами не называет.

Сам он отрицает все обвинения в свой адрес.

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Памела пишет, что как-то раз Адиль сломал ей пальцы, сильно сжав ее руку. Она полгода ходила с незалеченной травмой, прежде чем все-таки решилась обратиться в больницу. На сайте как раз опубликованы кадры, на которых врач накладывает ей повязку на кисть. Андерсон пишет, что не хотела раскрывать врачам истинную причину травмы и наврала, что у нее артрит.

О домашнем насилии со стороны бойфренда звезда рассказала только сестре и менеджеру футбольного клуба Рами. Сестра дала весьма странный совет: терпи, со временем он изменится. И Андерсон, видимо, решила терпеть.

 

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Памела Андерсон предоставила доказательства насилия со стороны экс-бофренда – футболиста "Марселя" Адиля Рами

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Теги: памела андерсон, домашнее насилие, адиль рами, измены, абьюзер



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