26 Июля 2020
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увз, скрипка, артисты (2017) | Фото:пресс-служба УВЗ

В Екатеринбурге открылся юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов

Вечером в среду, 3 июля, в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония открытия юбилейного X Венского фестиваля музыкальных фильмов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на площадке под открытым небом каждый день с 20 часов на протяжении 25 дней будут демонстрироваться кинофильмы с записью шедевров мировой классической и современной музыки. Все они предоставлены организаторами фестиваля в Австрии.

Как уточнили в мэрии, вход на все мероприятия свободный. По данным организаторов, в прошлом году гостями фестиваля стали порядка пяти тысяч человек. В этом году ожидается не меньшее количество посетителей.

Завершится Венский фестиваль музыкальных фильмов DJ-парадом, который пройдет 27 июля.

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В Екатеринбурге открылся юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов

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Теги: фильмы, Венский фестиваль, Екатеринбург



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