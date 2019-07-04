В Перми жилой многоэтажке грозит обрушение - река подмыла землю вокруг

В Перми может рухнуть жилой дом, стоящий на набережной реки Егошиха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обрушение грозит дому №35 по улице Льва Шатрова – постепенно рушится земля со стороны здания, обращенного к реке Егошиха. Это создаёт потенциальную угрозу жизни и безопасности жильцов. .

Прокурор Свердловского района столицы края подал иск, требуя усилить грунт возле дома. В частности, он требовал закрепить оползневой участок склона и восстановить противопожарный проезд к зданию. Решением Ленинского районного суда Перми иск полностью удовлетворён. Прокуратура контролирует исполнение решения.