26 Июля 2020
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Общество Пермский край
жкх ветхое жилье (2007) | Фото: Накануне.ru

В Перми жилой многоэтажке грозит обрушение - река подмыла землю вокруг

В Перми может рухнуть жилой дом, стоящий на набережной реки Егошиха, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

Обрушение грозит дому №35 по улице Льва Шатрова – постепенно рушится земля со стороны здания, обращенного к реке Егошиха. Это создаёт потенциальную угрозу жизни и безопасности жильцов. .

Прокурор Свердловского района столицы края подал иск, требуя усилить грунт возле дома. В частности, он требовал закрепить оползневой участок склона и восстановить противопожарный проезд к зданию. Решением Ленинского районного суда Перми иск полностью удовлетворён. Прокуратура контролирует исполнение решения.

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В Перми жилой многоэтажке грозит обрушение - река подмыла землю вокруг

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Теги: Льва Шатрова 35, зеля, иск



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